На тлі ажіотажу у Великобританії "лягла" система моніторингу цін на пальне

Державна система моніторингу цін на пальне Fuel Finder у Великобританії зіткнулася з технічними проблемами на тлі масового перегляду вартості дизеля операторами АЗС.

Про це пише сайт "НафтоРинок".

"Оператори АЗС у Британії цього тижня стикнулися зі зростанням гуртових цін на дизельне пальне більш ніж на 20 пенсів за літр", – говориться у повідомленні.

Як з'ясувало видання Forecourt Trader, проблема в роботі системи виникла ввечері у вівторок, 3 березня, і триває вже понад 12 годин.

Підвищення цін в гурті в першу чергу б'є по дрібних операторах АЗС, які купують пальне в гурті невеликими партіями, не маючи прямих угод з нафтопереробними компаніями.

Систему Fuel Finder у Великій Британії офіційно запустили на початку лютого. Вона має забезпечувати водіїв оперативною інформацією про ціни на пальне через відкриту базу даних.

Уряд доручив ІТ-компанії створити спеціальну платформу, куди АЗС мають мають повідомляти про перегляд вартості пального. До платформи також мають доступ сторонні компанії, які поширюють отримані дані серед водіїв через свої власні вебсайти та мобільні застосунки.

"Частина Fuel Finder для АЗС працює з мінімальними збоями, але численні сторонні компанії мають проблеми з доступом до інформації. Система повідомляє, що "ведуться технічні роботи", – зазначає Forecourt Trader.

Це означає, що зміни цін, які впроваджуються заправними станціями по всій країні у зв'язку з конфліктом в Ірані, не відображаються в реальному часі для споживачів через компанії, які публікують ці дані.

Нагадаємо:

Ціни на нафту в середу зросли на 1% на тлі того, що війна США та Ізраїлю проти Ірану порушила постачання на Близькому Сході.

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.

У понеділок 2 березня на відкритті торгів ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель, інафтові ринки готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв у роботі Ормузької протоки.

На українських автозаправних станціях різко подорожчало пальне на тлі загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході.

В Україні з 2 по 3 березня світлі нафтопродукти додали в середньому близько 2 грн/л, переступивши позначку 65 грн/л. Скраплений газ здорожчав на 58 коп./л — до 39,05 грн/л.

Стрибок цін на пальне в Україні останніми днями підживлює не дефіцит, а паніка, яка наклалася на новини про війну в Ірані та побоювання щодо можливих збоїв у постачанні, зазначив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.