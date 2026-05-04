Уряд змінив механізм співфінансування захисту критичної інфраструктури окремих регіонів

Для більшості регіонів України зберігається співфінансування захисту критичної інфраструктури на рівні не менше 20%.

Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

За її словами, для прифронтових і найбільш навантажених областей зменшується:

до 10% — для Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей;

до 15% — для Дніпропетровської області.

Вона зазначила, що співфінансування з місцевих бюджетів застосовується лише до об'єктів комунальної власності.

Також уряд надав можливість органам місцевого самоврядування фінансувати місцевий бізнес для виконання Планів стійкості з коштів резервного фонду на безповоротній основі.

"Загальна вартість Планів стійкості — 278 млрд грн. Держава вже спрямувала 22,8 млрд грн на першочергові роботи із захисту критичних об'єктів", – поінформувала Свириденко.

Уряд доручив спрямувати 3 млрд грн із резервного фонду державного бюджету на авансування нових 247 блочно-модульних котелень (БМК) загальною потужністю 1,3 ГВт.

Уряд запускає механізм держпідтримки для будівництва власної розподіленої генерації: компенсуватиме бізнесу різницю між ринковою та пільговою ставкою.