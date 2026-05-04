Споживання електроенергії в Україні різко знизилось, в кількох областях є знеструмлення через атаки РФ

Внаслідок ворожих атак на об'єкти енергетичної інфраструктури – станом на ранок 4 травня є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Херсонській областях.

Про це повідомляє "Укренерго".

Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.

Йдеться, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 4 травня, станом на 09:30, його рівень був на 14,7% нижчим, ніж в цей час попереднього робочого дня – у п'ятницю.

Як пояснюють в компанії, причина змін – підвищення температури повітря на всій території України, що зменшило використання електричних обігрівачів споживачами.

А також – ясна погода в усіх регіонах, яка зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час – з 10:00 до 16:00, закликають енергетики.

"У вечірні години зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 22:00", – радять в "Укренерго".

Нагадаємо:

Частина споживачів у Донецькій, Миколаївській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях станом на ранок 1 травня тимчасово залишались без електропостачання внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.