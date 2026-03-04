Ціни на нафту відреагували на зрив постачань через війну на Близькому Сході

Ціни на нафту ростуть через війну на Близькому Сході

Ціни на нафту в середу зросли на 1% на тлі того, що війна США та Ізраїлю проти Ірану порушила постачання на Близькому Сході.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Водночас темпи зростання сповільнилися порівняно з попередніми сесіями після того, як президент США Дональд Трамп припустив можливість супроводу суден ВМС США через Ормузьку протоку.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на 1,17 долара, або на 1,4%, — до 82,57 долара за барель, після того як у вівторок закрилися на найвищому рівні з січня 2025 року.

Американська West Texas Intermediate зросла на 72 центи, або на 1%, — до 75,28 долара за барель, після закриття на найвищому рівні з червня. Обидва бенчмарки зросли приблизно на 5% або більше протягом попередніх двох сесій.

"Зараз геополітика явно витіснила звичні драйвери цін — такі як дані про запаси, економічні показники США чи коментарі ОПЕК", — сказала старша ринкова аналітикиня Phillip Nova Пріянка Сачдева.

"У короткостроковій перспективі ключові орієнтири — це фізичні дані про експорт із затоки, будь-які підтверджені інциденти з танкерами, рух ВМС США та тон Ірану", — додала вона.

У вівторок ізраїльські та американські сили завдали ударів по цілях по всьому Ірану, що спричинило іранські удари по енергетичній інфраструктурі в регіоні, на який припадає трохи менше третини світового видобутку нафти.

Ірак — другий найбільший виробник нафти в Організації країн-експортерів нафти — скоротив видобуток майже на 1,5 млн барелів на добу, приблизно наполовину від рівня виробництва, через обмеження зі зберіганням і відсутність експортного маршруту, повідомили Reuters посадовці. За їхніми словами, країна може бути змушена повністю зупинити майже 3 млн барелів на добу видобутку протягом кількох днів, якщо експорт не відновиться.

Іран також атакував танкери в Ормузькій протоці, через яку проходить близько п'ятої частини світових потоків нафти та скрапленого природного газу. Рух через протоку залишається фактично закритим.

Читайте також Третя світова почалась. Поки що в економіці країн Близького Сходу

Нагадаємо:

Російські та іранські виробники нафти пропонували дедалі більші знижки, конкуруючи за ту саму обмежену групу китайських покупців після того, як Індія відступила від закупівель.

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.

У понеділок 2 березня на відкритті торгів ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель, інафтові ринки готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв у роботі Ормузької протоки.

Нафтопереробний завод у Рас-Таннурі в Саудівській Аравії перестав працювати після іранської дронової атаки.

У порту Бахрейну атаковано танкер Stena Imperative під прапором США: на борту спалахнула пожежа, але члени екіпажу не постраждали.

Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу після того, як два дрони Ірану вдарили по енергетичним об'єктам державної QatarEnergy.

Державні нафтопереробники Індії та урядовці узгодили план дій через конфлікт навколо Ірану, який майже зупинив потоки нафти через Ормузьку протоку, і тепер знову придивляються до нафти РФ.