За пів доби критичну інфраструктуру атакували 400 дронів – Свириденко

Першого травня за пів доби понад 400 дронами атакували енергетичну, критичну інфраструктуру та житлові будинки України.

Про це повідомляє премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Зокрема атакували Тернопіль, Херсон та Вінничнину.

"У Тернополі наразі відомо про щонайменше 10 поранених — одна людина у важкому стані. Їм оперативно надається допомога", – написала Свириденко.

У Херсоні та на Вінниччині пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо:

Частина споживачів у Донецькій, Миколаївській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях станом на ранок 1 травня тимчасово залишаються без електропостачання внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.