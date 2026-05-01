За пів доби критичну інфраструктуру атакували 400 дронів – Свириденко
За пів доби критичну інфраструктуру атакували 400 дронів
ДСНС
Першого травня за пів доби понад 400 дронами атакували енергетичну, критичну інфраструктуру та житлові будинки України.
Про це повідомляє премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
Зокрема атакували Тернопіль, Херсон та Вінничнину.
"У Тернополі наразі відомо про щонайменше 10 поранених — одна людина у важкому стані. Їм оперативно надається допомога", – написала Свириденко.
У Херсоні та на Вінниччині пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури.
Нагадаємо:
Частина споживачів у Донецькій, Миколаївській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях станом на ранок 1 травня тимчасово залишаються без електропостачання внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.