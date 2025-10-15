На Сумщині планують встановити додаткові модульні котельні

У Сумській області працює 14 блочно-модульних котелень, додатково опрацьовується доставка ще 20 котелень до Сум і 10 – до Шостки.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Розподілена генерація була одним з напрямів обговорення під час наради в Сумській області щодо підготовки до опалювального сезону у прифронтовому регіоні, яку провів очільник міністерства Олексій Кулеба.

"Міністерство спільно з донорами та міжнародними партнерами працює над розвитком децентралізованої енергосистеми, що дозволить розвантажити мережу та гарантувати сталість роботи критично важливих об'єктів під час атак рф", – говориться у повідомленні.

"Тривалі відключення електроенергії актуалізують роботу Пунктів Незламності. На Сумщині вже розгорнуто майже 500 таких пунктів, однак їх кількість та укомплектованість мають збільшуватися. Громади повинні посилити інформування мешканців про їх розташування та доступні послуги", – повідомляє міністерство.

"Громади поступово ухвалюють рішення про початок опалення на об'єктах соціальної сфери. Проте наш заклик незмінний — важливий зважений підхід до використання ресурсів, не вмикати опалення завчасно, дбати про економію та раціональність споживання", — зазначив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Окрема увага приділена місту Шостка та громадам, розташованим поблизу кордону з рф. Через масовані обстріли частина енергетичних об'єктів пошкоджена, але відновлювальні роботи тривають безперервно, повідомляє міністерство.

"Громади та регіони готують резерви палива, додаткові генератори, автономні джерела живлення, додаткові ремонтні бригади з інших регіонів", – говориться у повідомленні.

Відомство також зазначає, що цього року Сумщина отримала додаткову дотацію в обсязі 200 млн грн на підтримку 25 прифронтових громад. Кошти спрямували на облаштування модульних укриттів, аварійно-відновлювальні роботи, закупівлю будівельних матеріалів і спецтранспорту.

Нагадаємо:

Раніше Міністерство енергетики повідомило, що опалювальний сезон в Україні почнеться плановано, уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього.

Раніше повідомлялося, що в Україні опалювальний сезон триватиме з 1 листопада по 31 березня, раніше він був з 15 жовтня по 15 квітня. В попередні сезони відповідні рішення не впливали на фактичні терміни опалювального сезону, тому що питання про його початок та закінчення вирішувала місцева влада.

В Києві від третього жовтня розпочався опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери. Водночас мер Києва Віталій Кличко поки не назвав дату підключення житлових будинків до опалення.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що в місті відкладається початок опалювального сезону на кілька тижнів через обстріли Росії.

Міський голова Харкова Ігор Терехов попередив, що прийдешня зима буде найважчою для міста за всі роки війни.

Кабмін запустив програму з компенсації коштів за опалення будинку дровами, яка поширюватиметься на прифронтові громади із загальним населенням у 6,6 мільйонів людей.