Львів відкладає початок опалювального сезону через російські обстріли

Віктор Волокіта — 10 жовтня, 14:17
Львів відкладає початок опалювального сезону через російські обстріли
Львів відкладає початок опалювального сезону на кілька тижнів черед обстріли Росії.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Зараз ситуація в країні така, що найближчі кілька тижнів ми не можемо подати опалення. Треба трохи перечекати, щоб зробити все правильно — аби взимку було тепло", - написав Садовий у Телеграм.

За його словами, на жовтень місто отримало лише 8 млн кубометрів газу, а для нормальної роботи потрібно щонайменше 18 млн кубів. Тепло наразі подають лише до шкіл, дитсадків і лікарень, які подали заявки.

Він закликав львівʼян забезпечити себе альтернативними джерелами тепла й допомогти тим, хто не впорається самостійно.

Мер міста також повідомив, що з 11 жовтня Львів переходить у режим тестування. "Маємо перевірити всі наші ресурси, механізми, забезпечення й оперативність. Робимо це кожного року, але вперше одночасно по всьому місту", - зазначив Садовий.

За його словами, цими вихідними у Львові відключать світлофори від основного живлення і переведуть їх на альтернативні джерела, щоб переконатися, що у випадку блекауту вони працюватимуть

Вночі росіяни масовано обстріляли енергетичну систему країни, що призвело до аварійних відключень світла по усій країні.

Внаслідок нічної атаки ворога серйозних пошкоджень зазнали теплоелектростанції (ТЕС) ДТЕК.

