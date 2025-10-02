Київ вмикає опалення для лікарень, шкіл і дитсадків

В Києві від третього жовтня розпочнеться опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери. Водночас мер Києва Віталій Кличко поки не називає дату підключення житлових будинків до опалення.

Про це міський голова столиці повідомив в Телеграм.

Він зазначив, що з п’ятниці, 3 жовтня, соціальна сфера вже має можливість підключатись до опалення, зважаючи на похолодання.

"Щодо початку опалювального сезону в житлових будинках. Перш ніж ухвалити таке рішення, маємо зважити всі фактори: раціональне використання енергоносіїв, недоцільність зайвих витрат на тепло мешканцями, а також ситуацію в енергосистемі.

До уваги слід брати не тільки поточні, а й прогнозні температурні показники. Щоб економити і кошти мешканців міста, і енергоресурси", - розповів Кличко.

Нагадаємо:

У 2024 році столиця розпочала опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста 14 жовтня.