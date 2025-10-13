Опалювальний сезон почнеться плановано – Міненерго

Опалювальний сезон в Україні почнеться плановано, уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Міністерство звертає увагу, що дата 1 листопада 2025 року, яка "поширюються у ЗМІ", "не має жодного стосунку до фактичного запуску опалення в будинках".

"Постанова уряду про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу, де вказана дата 1 листопада 2025 року, не має жодного стосунку до фактичного запуску опалення в будинках", – підкреслили у відомстві.

"Умови ПСО передбачають продовження фіксації цін на природний газ для населення після 31 жовтня 2025 року до 31 березня 2026 року (вони умовно названі "опалювальний період"). Це суто технічна термінологія для вірного визначення умов в період постачання природного газу", – говориться у повідомленні.

Для забезпечення стабільності та захисту споживачів, Кабінет Міністрів України ухвалив важливе рішення – продовжив дію механізму ПСО до 31 березня 2026 року, повідомляє міністерство.

"Це означає, що фіксовані ціни на газ для підтримки населення та виробників електричної енергії зберігатимуться", – підкреслили у Міненерго.

"Рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно. Тепло дають з урахуванням середньодобової температури регіону, якщо вона тримається нижче +8 С градусів понад 3 доби", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні опалювальний сезон триватиме з 1 листопада по 31 березня, раніше він був з 15 жовтня по 15 квітня. В попередні сезони відповідні рішення не впливали на фактичні терміни опалювального сезону, тому що питання про його початок та закінчення вирішувала місцева влада.

В Києві від третього жовтня розпочався опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери. Водночас мер Києва Віталій Кличко поки не назвав дату підключення житлових будинків до опалення.

10 жовтня міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що в місті відкладається початок опалювального сезону на кілька тижнів через обстріли Росії.