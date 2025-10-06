Прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни, — мер Терехов

Росіяни знищили дві трансформаторні підстанції, які живили Харків. Прийдешня зима буде найважчою для міста за всі роки війни.

Про це у Telegram написав міський голова Харкова Ігор Терехов.

"За останні дні ворог знищив дві трансформаторні підстанції, які живили наше місто. Це серйозний удар по потужностях АТ "Харківобленерго". І, дивлячись на динаміку атак, уже зрозуміло, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни", – зазначив він.

У той же час наразі вдалося повернути світло у оселі більшості мешканців, проінформував міський голова.

"Якщо ще вночі без електроенергії залишалися близько 22 тис. абонентів, то вже зараз - близько 3,5 тис", – написав він у Telegram.

За його словами, такої динаміки вдалося досягти "завдяки цілодобовій і злагодженій роботі енергетиків "Обленерго" та комунальних служб Харкова, які об’єднали зусилля заради забезпечення усіх харків’ян стабільним електропостачанням та комунальними послугами".

"Так, є можливості міста, є ресурси "Обленерго", є потужності загальної енергосистеми країни – але вони обмежені. І треба дивитися правді в очі: росія не припинить спроб терору, вона намагатиметься й далі позбавити наших людей життя, занурити їх у холод і темряву", – підкреслив Терехов.

"Будь-якої миті може статися новий удар по критичній інфраструктурі, який за секунди здатен зруйнувати те, що ми створювали й відновлювали місяцями. І такі ситуації, на жаль, уже траплялися не один раз у минулому і трапляються зараз. Тому треба завжди бути готовими до всього", – додав він.

"Після чергових ударів ми щоразу ремонтуємо котельні, лагодимо тепломережі, водогін, відновлюємо генерацію. І будемо робити це знову й знову - стільки, скільки буде потрібно, аби в оселях харків’ян було світло, тепло і вода, аби Харків жив, працював і залишався сильним", – запевнив міський голова.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру в одному з районів Харкова. Щойно дозволила безпекова ситуація, фахівці "Харківобленерго" узялися ліквідовувати наслідки ворожої атаки.

У ніч з 5 на 6 жовтня росіяни влучили у енергетичний обʼєкт у Ічнянському районі Чернігівської області.

Вночі 5 жовтня Росія вчергове здійснила масовану комбіновану атаку на газову інфраструктуру України.

