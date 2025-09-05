Уряд роздасть по 20 тисяч гривень за опалення будинків дровами
Кабмін запустив програму з компенсації коштів за опалення будинку дровами, яка поширюватиметься на прифронтові громади із загальним населенням у 6,6 мільйонів людей.
Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
Програма буде запущена у 238 прифронтових громадах із загальним населенням 6,6 млн людей.
Для господарств, які опалюють будівлю самостійно буде адресна підтримка - 19 400 грн на дрова й компенсація 100 кВт⋅год електроенергії щомісяця.
Нагадаємо:
Стан готовності інфраструктури по основних секторах до опалювального сезону становить понад 80%.
Кабінет міністрів України виділив понад 46 млн гривень на завершення реконструкції водогрійної котельні підприємства "Охтирські теплові мережі".
Національний банк України прогнозує, що у 2026 році тарифи на комунальні послуги для населення, зокрема на електроенергію, газ та опалення, почнуть поступово зростати.