Уряд роздасть по 20 тисяч гривень за опалення будинків дровами

Кабмін запустив програму з компенсації коштів за опалення будинку дровами, яка поширюватиметься на прифронтові громади із загальним населенням у 6,6 мільйонів людей.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Програма буде запущена у 238 прифронтових громадах із загальним населенням 6,6 млн людей.

Для господарств, які опалюють будівлю самостійно буде адресна підтримка - 19 400 грн на дрова й компенсація 100 кВт⋅год електроенергії щомісяця.

Нагадаємо:

Стан готовності інфраструктури по основних секторах до опалювального сезону становить понад 80%.

Кабінет міністрів України виділив понад 46 млн гривень на завершення реконструкції водогрійної котельні підприємства "Охтирські теплові мережі".

Національний банк України прогнозує, що у 2026 році тарифи на комунальні послуги для населення, зокрема на електроенергію, газ та опалення, почнуть поступово зростати.