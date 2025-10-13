В Україні змінили формальний термін опалювального сезону: причина

В Україні опалювальний сезон триватиме з 1 листопада по 31 березня, раніше він був з 15 жовтня по 15 квітня.

Про це йдеться у відповідній постанові Кабінету міністрів.

Причина такого рішення, за даними співрозмовників ЕП, пов'язана із необхідністю економії газу через його дефіцит. А також із необхідністю відновлення видобутку газу після останніх обстрілів.

Як зазначається в документі, ДП "Нафтогаз Трейдинг" та ДП "Нафтогаз Трейдинг" повинні розраховувати фіксовані обсяги природного газу для постачання виробникам тепла враховуючи, що опалювальний період триватиме з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року.

В попередні сезони відповідні рішення не впливали на фактичні терміни опалювального сезону, тому що питання про його початок та закінчення вирішувала місцева влада.

Доповнено: Згодом у Міненерго пояснили, що постанова уряду про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу, де вказана дата 1 листопада 2025 року, "не має жодного стосунку до фактичного запуску опалення в будинках".

Нагадаємо:

В Києві від третього жовтня розпочався опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери. Водночас мер Києва Віталій Кличко поки не назвав дату підключення житлових будинків до опалення.

10 жовтня міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що в місті відкладається початок опалювального сезону на кілька тижнів черед обстріли Росії.