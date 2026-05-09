Уряд виділить 3,5 мільярда з резервного фонду на ремонт основних місцевих доріг

Уряд виділить 3,5 мільярда з резервного фонду на ремонт місцевих доріг

Уряд виділить 3,5 млрд грн з резервного фонду держбюджету на ремонт автодоріг загального користування місцевого значення.

Про це повідомили в Мінрозвитку.

"Йдеться про дороги загального користування місцевого значення – саме ті маршрути, якими щодня користуються громади, рухається транспорт, працює бізнес, здійснюється підвезення людей, гуманітарна та критична логістика.

Далі – підготовка розподілу фінансування по областях та визначених ділянках доріг", – зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Кабінет міністрів доручив Мінрозвитку та Мінекономіки підготувати у найкоротші терміни проєкт про виділення ОВА коштів на відновлення місцевих доріг загального користування на умовах співфінансування.

Кошти будуть спрямовані на усунення аварійних пошкоджень та експлуатаційне утримання цих доріг.

Читайте також: Голова Агентства відновлення: Ями на трасах Київ-Одеса і Київ-Чоп залатаємо, коли будуть гроші і тепла погода

Нагадаємо:

Нагадаємо:

Раніше уряд виділив додаткові 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на ремонт автодоріг державного значення.

В Україні 1 травня були завершені основні дорожні роботи на міжнародних трасах.