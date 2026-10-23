Кредит на підготовку Києва до зими був "заморожений" місяць – Кличко

Центральне теплопостачання Києва готова до опалювального сезону, дублююча система буде готова у грудні.

Про це у інтерв'ю BBC заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Всі підрозділи звітували, що Київ готовий, всі заяви про те, що місто не готове до опалювального сезону – це виключно якась маніпуляція. Мені невідомо, хто вкладає у вуха це президенту чи прем'єр-міністру, але краще, ніж мер, ніхто не знає про готовність", – сказав він.

Зараз реалізується також дублююча система у випадку руйнування центрального теплопостачання.

"В цьому напрямку роботи ще продовжуються, ми йдемо по графіку, ми не відстаємо, закінчення робіт – це грудень", – зазначив Кличко.

За його словами, столиця виконує План стійкості, "незважаючи на затримку з оплатою, бо казначейство заблокувало кошти".

"Тут дивна ситуація, бо ми взяли в банку кредит мільярд гривень, який пролежав майже місяць, ми повинні за це відсотки платити, а користуватися цими грошима не можемо, і це впливає на те, що нам потрібно встигнути вчасно реалізувати те, що ми презентували", – зазначив він.

При цьому міський голова запевняє, що відхилень від графіка, який був презентований на РНБО, немає.

"Ми взяли кредит для реалізації плану стійкості для підготовки до зими. Майже місяць він був заморожений", – розповів Кличко.

Київський голова розповів, що прем'єр-міністр Сергій Корецький зауважив на зустрічі, що коли зникає електрика і водопостачання, це погана підготовка.

"На що я йому сказав:, вибачте, будь ласка, але наше завдання – максимально усунути ті проблеми, які виникають з влучанням в об'єкти критичної інфраструктури", – розповів Кличко.

"Якщо так розмірковувати, то можна згадати, що дві доби був Житомир без світла, Вінниця, Луцьк, Тернопіль, зараз проблеми є в Дніпрі. Тобто таким чином можна звинуватити кожного", – зауважив він.

За його словами, незважаючи на багато викликів, громадський транспорт працює, є водопостачання і тепло, але в електрозабезпеченні місто залежить від держави.

Ключова складова – це робота протиповітряної оборони, вкотре наголосив столичний очільник.

Нагадаємо:

8 жовтня Кличко сказав, що Київ через посилення російських атак опинився в умовах, коли йдеться про виживання, а мешканцям із друзями або родичами за межами столиці порадив розглянути тимчасовий переїзд.

9 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків із захисту енергетичної інфраструктури.

13 жовтня Кличко відкинув звинувачення у зриві підготовки столиці до опалювального сезону. Він сказав, що це намагання влади знищити місцеве самоврядування.

Того ж дня Зеленський заявив, що рівень підготовки столиці за "планами стійкості" найнижчий серед усіх регіонів країни. Через це він розпочав консультації щодо "безпекових та управлінських рішень".

14 жовтня у Верховній Раді Кличко запевняв, що міська влада намагається всіма силами забезпечити життєдіяльність столиці. При цьому – "попри підлі ляпаси, які постійно намагається відвісити центральна влада".

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що Держказначейство блокує кошти Києва для відновлення багатоквартирних будинків, пошкоджених атаками ворога.