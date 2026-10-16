Кличко звинуватив владу у блокуванні коштів на відновлення пошкоджених будинків

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що Держказначейство блокує кошти Києва для відновлення багатоквартирних будинків, пошкоджених атаками ворога.

Про це він написав у Telegram за підсумками колегії Київської міської держадміністрації.

"Проблема, що може зупинити роботи з відновлення, – блокування коштів міста Держказначейством. Якщо уряд цього не розуміє, підкреслю: такі дії неприйнятні в ситуації, коли мешканці чекають на відновлення свого житла", – пише Кличко.

Загалом у столиці за час великої війни пошкоджень зазнали 4 480 багатоквартирних будинків. З них у 2026 році – 1 783 будинки, майже 40% від загальної кількості.

"Пошкодження різні — десь вибиті вікна, пошкоджені балкони, покрівлі чи фасади. А десь (таких будинків менше) – руйнування під'їздів, конструкцій, пошкодження мереж – де квартири стали непридатними для проживання", – йдеться в дописі.

Таких будинків наразі 205, з них пошкоджених у 2026 році – 61. Зі значно пошкоджених будинків місто вже відновило 64. Загалом Київ відновив 4 227 пошкоджених житлових будинків.

"Тому місто ще раз звернулося до уряду та Державного казначейства з вимогою розблокувати фінансування важливих для киян проєктів. Зокрема, з відновлення пошкоджених ворогом будинків", – підсумовує Кличко.

Нагадаємо:

8 жовтня Кличко сказав, що Київ через посилення російських атак опинився в умовах, коли йдеться про виживання, а мешканцям із друзями або родичами за межами столиці порадив розглянути тимчасовий переїзд.

9 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків із захисту енергетичної інфраструктури.

13 жовтня Кличко відкинув звинувачення у зриві підготовки столиці до опалювального сезону. Він сказав, що це намагання влади знищити місцеве самоврядування.

Того ж дня Зеленський заявив, що рівень підготовки столиці за "планами стійкості" найнижчий серед усіх регіонів країни. Через це він розпочав консультації щодо "безпекових та управлінських рішень".

14 жовтня у Верховній Раді Кличко запевняв, що міська влада намагається всіма силами забезпечити життєдіяльність столиці. При цьому – "попри підлі ляпаси, які постійно намагається відвісити центральна влада".