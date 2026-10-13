Кличко відповів на звинувачення у зриві підготовки столиці до зими

Міський голова Києва Віталій Кличко відкидає звинувачення у зриві підготовки столиці до опалювального сезону: каже, що це намагання влади знищити місцеве самоврядування.

Про це очільник Київської міської державної адміністрації заявив у Телеграм.

"Лунають безпідставні звинувачення у нібито зриві опалювального сезону, які розповсюджують ресурси, пов'язані з центральною владою", – стверджує Кличко.

За його словами, місцеве самоврядування намагаються знищити, усуваючи голів громад за надуманими причинами.

Кличко наголосив, що робить "в надскладних умовах усе можливе, щоб виправдати довіру киян, щоб місто функціонувало в ситуації постійних нищівних атак ворога". Але при цьому столичний очільник не може відповідати за протиповітряну оборону.

Заява пролунала після того, як депутати Верховної Ради підтримали пропозицію депутатки від "Слуги Народу" Мар'яни Безуглої щодо того, щоб викликали міського голову Києва на засідання.

Прессекретарка Кличка Оксана Зінов'єва заявила, що офіційного запрошення ще не було.

"Офіційного запрошення наразі не маємо. Чули від нардепів, що за таке проголосували. Отримаємо запрошення — піде", — сказав Зінов'єва в коментарі hromadske.

Нагадаємо:

Депутати Верховної Ради викликали міського голову Києва Віталія Кличка на засідання в середу – хочуть почути пояснення щодо провалу підготовки Києва до зими.

8 жовтня Кличко сказав, що Київ через посилення російських атак опинився в умовах, коли йдеться про виживання, а мешканцям із друзями або родичами за межами столиці порадив розглянути тимчасовий переїзд.

9 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків із захисту енергетичної інфраструктури.

В. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв у вересні повідомляв, що рівень підготовки до зими у столиці становить 80%, а консолідований бюджет на ці заходи сягнув 12 млрд грн.