Кличко відповів Зеленському про безкоштовний проїзд у Києві: Автобуси є, а водіїв нам наловить поліція?

Міський голова Києва Віталій Кличко прокоментував заяву Зеленського про обговорення з урядом запровадження безкоштовного проїзду у наземному громадському транспорті.

Про це Кличко написав у соцмережах.

Кличко прокоментував заяву Зеленського про формування резерву автобусів для Києва.

"Автобуси, щоб додати, у Києва є. Водіїв немає! Може, їх, як і електриків, наловить поліція?..", – написав мер Києва.

За його словами, коли електротранспорт не працює в столиці кількість маршрутів збільшили до 129. На них курсують 418 автобусів, на яких працюють 685 водіїв. Ще 114 маршрутів забезпечують приватні перевізники. 680 маршруток.

Наразі "Київпастранс", за словами Кличка, має можливість додатково збільшити кількість автобусів іще на 25 працюючих одиниць. Але для цього необхідно залучити додатково щонайменше 50 водіїв категорії D.

"Окрім того, що вони мають пройти стажування на маршрутах, підприємство, через визначений ліміт, не може забронювати нових водіїв", – написав Кличко.

Міський голова Києва повідомив, що для повноцінної заміни роботи метро за кількістю перевезених пасажирів необхідно до 1020 автобусів.

"Але ж очевидно, що наземний транспорт не може забезпечити регулярність руху метро. Оскільки їздить вулично-дорожньою мережею у транспортному потоці з приватними транспортними засобами", – написав Кличко.

Наприкінці повідомлення Кличко заявив, що уряд за 11 років заборгував Києву понад 8 мільярдів гривень субвенції за безплатне перевезення пільговиків

"І про кошти на "безкоштовне" (проїзд на громадському транспорті, – ЕП). Може, уряд, перед тим, як знайде гроші на нову ідею, спочатку поверне заборговану Києву за 11 років субвенцію…", – додав Кличко.

Нагадаємо:

8 листопада Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду на чолі із Сергієм Корецьким розробити план запровадження безплатного проїзду у наземному громадському транспорті Києва.

Зеленський 5 листопада відреагував на те, що в Києві напередодні люди перекривали дорогу через довге відключення електроенергії.

"...дійсно на енергетичному об'єкті не було достатньо працівників. Тобто не можна ремонтувати в розвалочку, як то кажуть. І молодці, поліцейські спрацювали, привели на об'єкт електриків, все запрацювало. І що народ? Народ розійшовся. І слава Богу, тому що перекривати – це точно не шлях", – казав тоді Зеленський.