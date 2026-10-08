"Йдеться про виживання": Кличко порадив киянам виїхати з Києва

Київ через посилення російських атак опинився в умовах, коли йдеться про виживання, мешканцям із друзями або родичами за межами столиці радять розглянути тимчасовий переїзд.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко сказав в інтерв'ю агентству AFP, пише France24.

За словами Кличка, киянам, які мають друзів або родичів за межами столиці, варто розглянути можливість тимчасово переїхати до них.

"Щодня надходять нові повідомлення про зруйновані будівлі, поранених або загиблих людей, адже обстріли нашого міста посилюються. Сьогодні йдеться про виживання", — заявив мер в інтерв'ю AFP.

Водночас мер наголосив, що не закликатиме до повної евакуації Києва. За його словами, залишити міста порожніми й віддати їх Росії — саме той сценарій, якого прагне Путін.

До зими столиця готує резервні системи опалення та накопичує паливо, продовольство й питну воду. Проте Кличко попередив, що навіть належна підготовка не виключає несприятливого сценарію, якщо протиповітряна оборона не зможе відбити атаки.

Російські удари вже спричиняють відключення електроенергії та перебої з водопостачанням. Мер застеріг, що порушення роботи водопровідної інфраструктури може призвести до масштабної кризи.

Нагадаємо:

Зранку 8 жовтня за командою НЕК "Укренерго", у Києві та деяких районах області запровадили екстрені відключення світла.

Згодом стало відомо, що енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через пошкоджені мережі – обсяги відключень світла зросли до трьох черг.

Ввечері 8 жовтня о 17:30 у Києві скасували екстрені відключення електроенергії та повернулися до стабілізаційних графіків. Майже після цього зупинилося метро та громадський транспорт.

Києві через російську атаку знову сталося аварійне відключення електроенергії — приблизно через годину й 18 хвилин після повідомлення про повернення до графіків.