Кличко: У Києві майже всі комунальні "багатоквартирники" – вже з теплом

До теплопостачання в Києві підключили вже 99% комунальних багатоквартирних будинків, тепло подали також в 96% закладів соціальної сфери.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, виняток – локальні випадки, де виникли аварії на тепломережах і їх усувають.

"Будинки ОСББ та ЖБК підключають за індивідуальними заявками", – зазначив столичний очільник.

Також тепло подали в 96% закладів соціальної сфери — за заявками керівників закладів.

Кличко зазначив, що у столиці, як і в багатьох інших містах, щодня "Укренерго" запроваджує екстрені відключення електроенергії.

"Енергетики працюють цілодобово над відновленням електропостачання. Міські служби – ремонтують пошкоджені ворогом об'єкти, щоб забезпечити функціонування міста, надання необхідних сервісів мешканцям", – написав він у Телеграм.

Нагадаємо:

Раніше прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що 87% всіх пунктів і теплокомуненерго по країні уже запрацювали.