Прокурори повернули державі 59 гідроспоруд, які приватизували у 1990-х

Прокуратура Київської області повернула у державну власність 59 гідротехнічних споруд рибницьких ставків загальною площею понад 25 тисяч квадратних метрів, розташованих на річці Бобриця у Бучанському та Фастівському районах.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Йдеться про майно вартістю мільйони гривень, що незаконно вибуло з державної власності ще під час приватизаційних процесів 1990-х років", – говориться у повідомленні.

"Наприкінці 1990-х під час приватизації одного з державних рибогосподарських підприємств до статутного капіталу новоствореного товариства незаконно включили 30 ставків, зокрема водойми в селах Забір'я та Бобриця", – повідомляє ОГП.

Ці об'єкти з 1960–1970-х років перебували у державній власності та використовувалися для риборозведення.

Після втручання прокуратури у 2013 році господарський суд визнав приватизацію незаконною і зобов'язав повернути ставки з гідроспорудами Фонду державного майна України.

У 2018 році приватний нотаріус повторно зареєстрував право власності на ці об'єкти за правонаступником товариства.

"До складу майнових комплексів безпідставно включили дамби, греблі, водовпускні та водовипускні споруди, тобто гідротехнічні об'єкти, які за законом не можуть бути приватною власністю", – говориться у повідомленні.

Прокурори Київщини подали нові позови, щоб зупинити незаконне переоформлення державного майна.

Суди всіх інстанцій, включно з Верховним Судом, підтримали позицію прокуратури: гідроспоруди є невід'ємною частиною водних об'єктів і можуть належати виключно державі.

"Завдяки наполегливій позиції прокурорів суди скасували незаконну реєстрацію, а 59 гідроспоруд рибницьких ставків повернуто у власність держави. Наразі Фонд державного майна України проводить їх облік і визначає орган, який опікуватиметься подальшим утриманням та використанням цих об'єктів", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Прокуратура відстояла у суді право усіх киян вільно користуватися набережною Дніпра, яку незаконно привласнили мешканці житлового комплексу бізнес-класу. Йдеться про набережну неподалік житлового комплексу на вул. Дніпровській набережній, 14, що у Дарницькому районі столиці.

Гідротехнічні споруди виконують функції захисту від розмиву. Приватне товариство у 2020 році зареєструвало на них право приватної власності. Разом із тим, берегоукріплення розташовані на комунальній земельній ділянці водного фонду.

Верховний Суд погодився, що право власності на гідротехнічну споруду не може бути зареєстровано ні за ким.

Раніше повідомлялося, що Господарський суд міста Києва зобов'язав ТОВ "Бережок" повернути Київраді земельну ділянку на березі річки Десенка у Деснянському районі Києва та знести самочинно збудовані будинки для відпочинку.

Господарський суд Києва відмовив у позові прокуратури, яка намагалася відібрати у ТОВ "Хатинка" на користь Київради столичну землю на проспекті Берестейський у Святошинському районі, а також приміщення на ній.

На Рівненщині за позовом прокуратури Смизькій селищній громаді повернули озеро площею 64 гектари. Воно є частиною гідрологічного заказника місцевого значення.