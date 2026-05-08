У Києві збудували 5 мегаватів резервного живлення критичної інфраструктури
Столиця збудувала дизельний енергокомплекс потужністю понад 5 мВт для резервного живлення критичної інфраструктури.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
За повідомленням КМДА, новий енергокомплекс є частиною підготовки столлиці до зими.
На інших об'єктах, що були пошкоджені в результаті атаки РФ, уже виконують ремонтні та будівельні роботи, встановлюють нове обладнання.
Нагадаємо:
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що міністерство розвитку громад та територій, яке пообіцяло державне фінансування на відновлення значно пошкодженою росіянами ТЕЦ-5, тепер відмовляється допомагати столиці.
Водночас у міністерстві розвитку відповіли, що темпи Києва у підготовці до опалювального сезону не відповідають ані рівню загроз, ані обсягу державного фінансування.