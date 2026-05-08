У Києві збудували 5 мегаватів резервного живлення критичної інфраструктури

Столиця збудувала дизельний енергокомплекс потужністю понад 5 мВт для резервного живлення критичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

За повідомленням КМДА, новий енергокомплекс є частиною підготовки столлиці до зими.

На інших об'єктах, що були пошкоджені в результаті атаки РФ, уже виконують ремонтні та будівельні роботи, встановлюють нове обладнання.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що міністерство розвитку громад та територій, яке пообіцяло державне фінансування на відновлення значно пошкодженою росіянами ТЕЦ-5, тепер відмовляється допомагати столиці.

Водночас у міністерстві розвитку відповіли, що темпи Києва у підготовці до опалювального сезону не відповідають ані рівню загроз, ані обсягу державного фінансування.