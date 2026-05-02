Індія активізувала виведення танкерів з Перської затоки – ЗМІ

Великий LNG-танкер з 45 тисячами тонн зрідженого газу, пов'язаний з Індією, намагається пройти Ормузьку протоку, трафік через яку практично перекритий.

Про це пише агентство Bloomberg.

"Супертанкер, пов'язаний з Індією і завантажений зрідженим газом, намагається перетнути протоку Ормуз, рідкісний перехід, який підкреслює боротьбу країни за подолання історичної енергетичної кризи", – пише агентство.

Судно Sarv Shakti під прапором Маршаллових Островів, завантажене приблизно 45 000 тоннами зрідженого газу, вирушив повз іранські острови Ларак і Кешм.

Великий газовоз раніше здійснював рейси між Перською затокою та індійськими портами і транслює, що прямує до країни та має індійський екіпаж, що є запобіжним заходом, часто прийнятим кораблями з початку війни в Ірані, звертає увагу Bloomberg.

Згідно з транспортним документом, покупцем вантажу вказана державна компанія Indian Oil Corp.

Якщо все пройде успішно, Sarv Shakti буде одним із найбільших суден, які здійснять вихідний перехід з моменту, коли минулого місяця протоку короткочасно відкрили, а потім швидко закрили, пише агентство.

Як третій за величиною імпортер нафти у світі та другий за величиною споживач газу, Індія намагається заповнити дефіцит постачання, який виник через війну на Близькому Сході.

Агентство зазначає, що у Індія відчула дефіцит газу, який використовується споживачами для приготування їжі.

Нью-Делі зосередилося на безпечному проході LPG-танкерів з моменту, коли США та Ізраїль почали удари по Ірану наприкінці лютого, навіть наказавши своїм портам пріоритизувати ці танкери для розвантаження. Одночасно країна збільшує внутрішнє виробництво.

У квітні Іран спочатку заявив, що прохід відновлено, але його військові почали стріляти по судах, які намагалися перетнути протоку, змушуючи багатьох повернутися.

Одне судно, пов'язане з Індією, нафтовий танкер Desh Garima, все ж-таки змогло пройти протоку.

За даними Bloomberg, Індія змогла провести вісім суден з LPG через Ормуз під час конфлікту після двосторонніх переговорів з Тегераном і працює над виведенням інших суден.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що перший від початку війни на Близькому Сході танкер з партією зрідженого природного газу, ймовірно, зумів пройти через протоку Ормуз.

Раніше видання The Guardian писало, що Тегеран налаштований запровадити новий режим зборів з судноплавних компаній у Ормузькій протоці. Верховний лідер Ірану порушив свою недавню тишу зухвалим заявленням, в якому похвалив контроль Ірану над судноплавством у протоках Ормуз.

Раніше повідомлялося, що американські сили висадилися на борт танкера в Індійському океані, який пов'язують з Іраном.

Катери Корпусу вартових ісламської революції відкрили вогонь по танкеру поблизу Ормузької протоки.

Рух танкерів навколо мису Доброї Надії в середині квітня досяг рекордного рівня, що підкреслює структурний зсув у бік довшого морського маршруту, оскільки війна на Близькому Сході затягується і відштовхує судноплавство від Перської затоки та Суецького каналу.

Тим часом, за даними військово-морських сил Європейського Союзу, які патрулюють регіон Аденської затоки, війна в Ірані сприяє відродженню морського піратства біля узбережжя Сомалі.