Перший газовоз проскочив через Ормуз – ЗМІ

Перший від початку війни на Близькому Сході танкер з партією зрідженого природного газу, ймовірно, зумів пройти через протоку Ормуз.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначає агентство, танкер Mubaraz завантажили на початку березня в Об'єднаних Арабських Еміратах. Потім він був змушений простоювати у затоці, але перестав надсилати сигнал приблизно 31 березня, перш ніж знову з'явитися на заході Індії 27 квітня.

Mubaraz прямує до Китаю, до кінцевого пункту призначення судно має прибути 15 травня.

"Глобальний енергетичний ринок зосередив увагу на перевезеннях через Ормуз, які за останні два місяці майже зникли через блокади, накладені Іраном і США. Закриття водного шляху, що забезпечує приблизно п'яту частину світових поставок ЗПГ, звузило ринок, що призвело до різкого зростання цін", – говориться у публікації.

І хоча потенційний прохід може підвищити надії на збільшення експорту ЗПГ з регіону, інші судна в затоці поки залишаються на місці, зазначає Bloomberg.

Агентство також звертає увагу, що до війни приблизно три завантажені газовози проходили через Ормуз щодня.

На початку квітня дані відстеження показали, що порожній газовоз виходить з Ормузської протоки, однак ще не було проходжень завантажених газовозів. Кілька суден, що перевозили катарський ЗПГ, наблизилися до протоки, але повернулися, нагадує Bloomberg.

