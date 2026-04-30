Іран хоче запровадити у Ормузькій протоці новий режим зборів – ЗМІ

Тегеран налаштований запровадити новий режим зборів з судноплавних компаній у Ормузькій протоці.

Про це пише видання The Guardian.

"Верховний лідер Ірану порушив свою недавню тишу зухвалим заявленням, в якому похвалив контроль Ірану над судноплавством у протоках Ормуз і пообіцяв охороняти ядерні та ракетні програми країни", – говориться у публікації.

Моджтаба Хаменеї у заяві, прочитаній ведучим іранського державного телебачення, стверджує, що Тегеран забезпечить безпеку регіону Перської затоки та усуне те, що він описав як "зловживання ворога водним шляхом.

Він запевнив, що нове управління протокою "принесе комфорт і прогрес на користь усіх країн регіону".

Іран намагався отримати ціну за напад, контролюючи протоку, вузьку водну артерію, через яку зазвичай проходить близько однієї п'ятої світової нафти, пише The Guardian.

Жодного запису або візуального спостереження за Хаменеєм не було транслювано з моменту його призначення верховним лідером на початку березня. Є інформація, що він травмований внаслідок ударів США і перебуває в лікарні.

"Його нова заява свідчить про те, що Іран рішуче налаштований впровадити новий режим зборів у протоках, який він представить як вигідний для всього регіону", – пише видання.

Світ вважає протоку міжнародною водною артерією, відкритою для всіх без сплати зборів, а раїни Перської затоки, головним чином Об'єднані Арабські Емірати, засудили контроль Ірану над протокою, назвавши його піратством, зазначає The Guardian.

Ціни на нафту Brent із доставкою в червні сягнули 126 дол. за барель – найвищого рівня з 2022 року та з початку війни в Ірані. Спотова ціна на WTI сягнула 112 дол. за барель. З доставкою у червні – 108 дол. за барель. Зростання ціни відбувається внаслідок побоювання ескалації на Близькому Сході.

Раніше видання Financial Times писало, що Центральний банк Ірану отримав платежі від суден, що проходять через Ормузьку протоку на тлі спроб Тегерана зберегти контроль над цим критично важливим морським маршрутом.

Також повідомлялося, що компанії, чиї судна застрягли на захід від Ормузької протоки, отримували шахрайські повідомлення з обіцянкою безпечного проходу через цей водний шлях в обмін на криптовалюту.