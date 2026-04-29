Війна в Ірані відроджує сомалійських піратів

За даними військово-морських сил Європейського Союзу, які патрулюють регіон Аденської затоки, війна в Ірані сприяє відродженню морського піратства біля узбережжя Сомалі.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Британської служби морської торгівлі, лише за останній тиждень було підтверджено щонайменше три випадки захоплення суден: пірати захопили два вантажні судна та один танкер.

Напади сталися в Ейлі, Марейо та Гаракаді в напівавтономному регіоні Пунтленд у Сомалі, який наприкінці 2000-х років був притулком піратів.

Зростання кількості випадків пов'язане з нестабільністю в регіоні — спочатку через атаки хуситів, а зараз через кризу в Ормузькій протоці, за даними операції "Аталанта" військово-морських сил Європейського Союзу, яка патрулює сомалійські води з 2008 року за відсутності місцевого флоту.

"Ця ситуація створює враження, що військова увага відвернута від цього району, тому піратські угруповання розуміють, що у них з'явилося вікно можливостей", — зазначили в EU Navfor.

Сомалі минулого року ухвалила законодавство щодо боротьби з піратством, але покладається на іноземні збройні сили для стримування загрози, оскільки не має можливостей для його виконання.

Сомалійські пірати сіяли хаос уздовж східноафриканського узбережжя понад десятиліття, а кількість нападів досягла піку у 2011 році.

Нагадаємо:

