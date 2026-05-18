Індія має альтернативу нафті РФ, яка знову під санкціями США – ЗМІ

Перебої з постачанням нафти не матимуть значного впливу на індійські нафтопереробні заводи після того, як США не продовжили дію винятку з санкцій, який дозволяв купувати російську нафту.

Про це пише Bloomberg.

Такий прогноз базується не тому, що Індія має знижений попит та курує нафту із США та Близького Сходу, говориться у повідомленні.

"За словами трейдерів, обізнаних у цьому питанні, ключову роль у збереженні спотових поставок відіграла фактична відсутність Китаю на ринку. Внутрішній попит в Індії також знизився внаслідок технічного обслуговування, що призвело до скорочення загальних обсягів закупівель приватними нафтопереробними заводами", – пише агентство.

За словами трейдерів, надходять пропозиції щодо відвантаження нафти з США, Об'єднаних Арабських Еміратів, Оману та Іраку — хоча загальні обсяги поставок з Близького Сходу залишаються лише часткою від того, що було до початку війни.

Bloomberg пише, що російська нафта зі знижкою стала основним джерелом постачання "для третього за величиною імпортера нафти у світі з 2022 року, коли вторгнення в Україну спричинило низку санкцій і відрізало виробника від традиційних ринків збуту".

Після короткочасного спаду минулого року під тиском Вашингтона індійські переробники знову активно скуповують російську нафту.

У травні, за даними Kpler, постачання очікуються на рівні близько 1,9 мільйона барелів на день, що близько до пікових рівнів — хоча це все ще включає "період з американським дозволом, який був дозволений закінчитися на вихідних".

Технічне обслуговування на Reliance Industries Ltd. та Nayara Energy Ltd. сприяло збільшенню обсягів російської сирої нафти у танкерах-накопичувачах — зараз їх обсяг перевищує 7 мільйонів барелів по всьому світу, що в п'ять разів більше, ніж місяць тому, згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg.

Для індійських нафтопереробників це означає більше варіантів, принаймні в короткостроковій перспективі, зазначає агентство.

Нагадаємо:

Після закінчення терміну винятку з санкцій, що дозволяли купувати російську нафту, 16 травня, США не видавали указ про продовження дозволу.

13 березня США призупинили дію санкцій проти російської нафти, яка вже завантажена в танкери, щоб стабілізувати світові енергетичні ринки в умовах війни на Близькому Сході. У квітні США продовжили цей виняток до 16 травня.

Раніше Індія звернулася до США з проханням продовжити дію винятку з санкцій на російську нафту, оскільки війна на Близькому Сході, що триває вже майже 11 тижнів, порушує постачання енергоносіїв.

До початку війни на Близькому Сході в лютому Індія уклала торговельну угоду з США. Після цього Індійські нафтопереробні заводи почали уникати закупівель російської нафти.