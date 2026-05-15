ОАЕ створить запас нафти для Індії

Згідно із заявою уряду Індії, компанія Abu Dhabi National Oil Co. розгляне можливість багаторазового збільшення обсягів зберігання нафти в Індії до 30 мільйонів барелів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Індія та ОАЕ також співпрацюватимуть у створенні стратегічних запасів газу в Індії та, можливо, нафтосховищ у порту Фуджейра в ОАЕ, що розташований за межами Ормузької протоки. Терміни реалізації проєктів не розголошуються.

Індія, яка імпортує половину нафти, дві третини скрапленого природного газу та більшу частину скрапленого вуглеводневого газу з Близького Сходу, зазнала серйозного впливу.

Ця криза викрила недостатність запасів нафти в Нью-Делі та відсутність будь-яких запасів газу, що призвело до нормування поставок палива для промисловості та загальнонаціонального заклику Моді економити паливо шляхом скорочення непотрібних перевезень.

Ці угоди також нададуть ОАЕ доступ до нафти за межами Перської затоки. Майже повне закриття водного шляху Ормуз різко скоротило експорт країни та зробило її залежною від поставок через Фуджейру в Оманській затоці.

У п'ятницю 15 травня ОАЕ заявили, що новий нафтопровід до порту запрацює вже наступного року, що дозволить подвоїти обсяги експорту з Фуджейри.

