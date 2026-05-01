Війна з Іраном повертає танкери на головний маршрут 19 століття

Рух танкерів навколо мису Доброї Надії в середині квітня досяг рекордного рівня, що підкреслює структурний зсув у бік довшого морського маршруту, оскільки війна на Близькому Сході затягується і відштовхує судноплавство від Перської затоки та Суецького каналу.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Судна, які ходять між Європою та Азією, змінюють маршрут через південний край Африки ще з 2023 року, коли єменські хусити почали атакувати кораблі, що проходили через Червоне море.

Але після першого припинення вогню в Газі в жовтні минулого року вони почали обережно повертатися на коротший маршрут через Суецький канал.

Втім, війна проти Ірану, розпочата США та Ізраїлем, а також іранські удари у відповідь по цілях у країнах затоки змусили судновласників відмовитися від планів повернення до маршруту через Червоне море через страх нових атак на судноплавство з боку хуситів. Це й спричинило зростання кількості рейсів навколо мису Доброї Надії.

Хуситів зазвичай вважають проксі-силою Ірану, але в межах нинішнього конфлікту вони поки не вчинили жодних значних дій.

За даними Veson Nautical, у тиждень, що завершився 13 квітня, танкерний трафік південноафриканським маршрутом досяг рекордних 24 мільйонів тонн дедвейту — показника вантажопідйомності суден.

Кількість суден із навалочними вантажами, зокрема зерном, також досягла піку в середині березня, лише трохи не дотягнувши до попереднього максимуму липня 2024 року, повідомила Veson.

Судноплавні компанії неохоче повертаються на маршрут через Суец, попри вищі витрати на пальне для довшого шляху навколо Африки.

Під час дзвінка з клієнтами минулого тижня генеральний директор контейнерної лінії Hapag-Lloyd Рольф Хаббен Янсен сказав, що компанія робила "перші обережні спроби повернутися до Суеца", але "довелося зупинитися".

Довідка. До відкриття Суецького каналу в 1869 році морська торгівля з Європи до Індії та Азії йшла переважно в обхід Африки - через мис Доброї Надії. Цей шлях століттями був головною артерією торгівлі між Європою та Сходом, а Суец пізніше різко скоротив маршрут і час доставки.

Нагадаємо:

Іран заявив, що відповість "тривалими і болючими ударами" по американських позиціях, якщо Вашингтон відновить атаки, а також знову наголосив на своєму контролі над Ормузькою протокою, ускладнивши плани США створити коаліцію для відкриття цього водного шляху.