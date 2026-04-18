Іран обстріляв танкер поблизу Ормузької протоки

Катери Корпусу вартових ісламської революції відкрили вогонь по танкеру поблизу Ормузької протоки.

Про це пише Guardian.

Про інцидент повідомила Британська організація з морської торгівлі (UKMTO). Він стався за 20 морських миль на північний схід від Оману. Капітан танкера повідомив, що два катери відкрили вогонь без попередження по радіозв'язку.

За словами капітана, до танкера наблизилися два катери з озброєнням, вони негайно відкрили вогонь по судну.

UKMTO повідомляє, що зараз танкер та екіпаж у безпеці.

Тим часом Центральне командування США повідомило, що американські військові здійснюють морську блокаду іранських портів, і 23 судна виконали їхні накази розвернутися.

Ця заява з'явилася після того, як Іран раніше оголосив про відновлення "суворого контролю" над Ормузькою протокою у відповідь на триваючу блокаду з боку США, пише Guardian.

Нагадаємо:

В Ірані заявили про поновлення блокади Ормузької протоки, оскільки США відмовилися зняти морську блокаду іранських портів у Перській затоці.

До того Іран заявив, що відкрив заблоковану Ормузьку протоку. Прохід для всіх торгових суден оголошується повністю відкритим на час, що залишився до закінчення перемир'я – за узгодженим маршрутом, який вже було оголошено Організацією портів та морського транспорту Ірану.

До того президент США Дональд Трамп заявив, що країна почне блокувати судна в Ормузькій протоці та затримуватиме кожне судно, яке сплатило мито Ірану.