Саудівська Аравія хоче створити логістичного гіганта

Саудівська Аравія хоче об'єднати активи у сфері транспорту і створити логістичного гіганта, що загострить конкуренцію з Об'єднаними Арабськими Еміратами, які позиціонують себе як ворота до регіону.

Про це пише Bloomberg.

Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії з капіталом у трильйон доларів розглядає можливість об'єднання активів у сфері транспорту та ланцюгів постачання для створення логістичного гіганта.

Це дозволить залучити іноземні інвестиції та ефективніше обслуговувати торговельні хаби королівства в умовах потрясінь, спричинених війною з Іраном, говориться у публікації.

За словами джерел агентства, Державний інвестиційний фонд провів попередні переговори щодо об'єднання частини свого розгалуженого портфеля активів у сфері портів, залізниць та судноплавства в єдину структуру.

Компанія може стати інструментом для багатомільярдних інвестицій у логістичну галузь. Фонд також може розглянути можливість залучення міжнародних інвесторів до бізнесу.

Фонд контролює або володіє частками в цілій низці компаній, зокрема в Національній судноплавній компанії Саудівської Аравії вартістю 8,3 млрд доларів, компанії Saudi Global Ports, яка управляє портами у Східній провінції та системою "сухих портів" у Ер-Ріяді, а також у компанії Saudi Railway Co., чиї вантажні та пасажирські мережі охоплюють значну частину країни.

Порушення навколо ключової водної артерії за останні три місяці виявили вразливості в ланцюгах постачання на Близькому Сході, підкресливши необхідність альтернативних торгових маршрутів, включаючи порти Червоного моря Саудівської Аравії.

Обговорення перебувають на попередньому етапі, і остаточне рішення щодо створення нової структури ще не ухвалино, а також не визначено, які активи будуть включені.

Якщо інвестиційний фонд реалізує свої плани, це посилить конкуренцію між Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Такі центри ОАЕ, як Дубай та Абу-Дабі, вже багато років позиціонують себе як ворота до регіону, говориться у повідомленні.

Розвиток Дубая значною мірою зумовлене діяльністю DP World Ltd., логістичного гіганта, який працює у 83 країнах і має понад 119 тисяч співробітників, говориться у публікації.

Компанія управляє Джебель-Алі, найбільшим портом Близького Сходу, а також London Gateway у Великій Британії та логістичними операціями в Африці та США. Тим часом, за деякими оцінками, AD Ports Group в Абу-Дабі забезпечує майже чверть ненафтової економіки емірату.

У відповідь на закриття Ормузької протоки ОАЕ активізували власні інвестиції, зокрема планують створити альтернативний експортний хаб на східному узбережжі та прискорюють будівництво трубопроводу до порту Фуджейра в Оманській затоці, щоб подвоїти потужності з експорту нафти.

