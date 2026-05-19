НАТО обговорює місію в Ормузі для захисту суден

НАТО обговорює можливість захисту суден у проходженні через заблоковану Ормузьку протоку, якщо її не відкриють до початку липня, повідомив високопоставлений представник військового альянсу.

Про це пише Bloomberg.

Ця ідея має підтримку з боку кількох членів Організації Північноатлантичного договору, але поки що не отримала необхідної одностайної підтримки, зазначив дипломат з однієї з країн НАТО.

Обидва чиновники висловилися на умовах анонімності, зазначає агентство. Лідери країн НАТО зустрінуться в Анкарі 7–8 липня.

"Спочатку визначається політичний курс, а потім відбувається офіційне планування", — сказав Алексус Гринкевич, верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі, відповідаючи на запитання про таку можливість під час прес-конференції.

У той же час, Bloomberg зазначає, що незрозуміло, як саме країни НАТО можуть гарантувати безпечний прохід комерційних суден через протоку.

"Недавня спроба США зробити саме це була зупинена протягом кількох днів після її запуску, незважаючи на значні військові можливості Вашингтона", – зауважує агентство.

Представник НАТО запевняє, що хоча деякі союзники все ще виступають проти надання дозволу на місію альянсу в протоках, вони підтримають цю ідею, якщо блокада триватиме.

Деякі члени НАТО, такі як Іспанія, чітко висловили свою опозицію війні. Мадрид навіть заборонив США використовувати свій повітряний простір і бази для атаки на Іран, зазначає Bloomberg.

"Однак більшість союзників тихо надали доступ до своїх баз для надання логістичної підтримки", – зазначає агентство.

Коаліція на чолі з Францією та Великою Британією також розробляє план, щоб допомогти забезпечити навігацію в Ормузькій протоці, як тільки бойові дії вщухнуть. Деякі країни навіть розмістили активи в цьому районі в рамках підготовки.

"Цього не вистачило, щоб заспокоїти Трампа, чий гнів був спрямований конкретно на Німеччину. Однак, до цього часу США не зробили жодного офіційного запиту на залучення НАТО до протоки", – додає Bloomberg.

Нагадаємо:

Війна США з Іраном уже коштувала компаніям у світі щонайменше $25 млрд, і ця сума зростає.

Комерційне судноплавство через Ормузьку протоку залишається практично паралізованим: спостерігається лише обмежений рух суден, більшість з яких пов'язана з іранськими перевізниками.