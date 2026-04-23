США захопили пов'язаний з Іраном танкер

Американські сили минулої ночі висадилися на борт танкера в Індійському океані, який пов'язують з Іраном.

Про це повідомило Міністерство війни США, пише Seatrade Maritimes News.

Американська влада назвала судно Majestic X, однак танкер з номером IMO 9198317 також відомий як Phonix. Морські бази даних показують, що це надвеликий нафтовий танкер на 280 тис. тонн.

"Уночі американські сили провели морське перехоплення та огляд підсанкційного судна без прапора M/T Majestic X, яке перевозило нафту з Ірану, в Індійському океані в зоні відповідальності INDOPACOM", — йдеться в повідомленні Міністерства війни.

Судно внесли до санкційного списку Ірану Управління з контролю за іноземними активами США в грудні 2024 року за перевезення іранської нафти у складі флоту Vision Ship Management.

Захоплення судна американськими військовими відбулося після атак Ірану на три комерційні судна в Ормузькій протоці 23 квітня, а також після захоплення США надвеликого нафтового танкера Tifani 21 квітня і контейнеровоза Touska 19 квітня.

Місце захоплення Majestic X розташоване поблизу району, де в Індійському океані висадилися на борт Tifani.

"Міжнародні води не можуть бути щитом для підсанкційних гравців. Міністерство війни й надалі позбавлятиме незаконних гравців і їхні судна свободи маневру в морському просторі", — заявили у відомстві.

Захоплення суден у морі було рідкісним явищем до минулого року, коли США почали посилювати контроль за суднами, які потрапили під санкції за перевезення венесуельської нафти.

Раніше в Ірані заявили про поновлення блокади Ормузької протоки, оскільки США відмовилися зняти морську блокаду іранських портів у Перській затоці.

Катери Корпусу вартових ісламської революції відкрили вогонь по танкеру поблизу Ормузької протоки.

19 квітня Президент США Дональд Трамп направив представників до Ісламабада (Пакистан) для участі у переговорах щодо Ірану. За його словами, вчора Ісламська Республіка порушила угоду про припинення вогню, обстрілявши французький корабель і судно з Великої Британії.

Однак вже 20 квітня очільник Білого дому заявив, що американські військові захопили іранське судно, коли те намагалось прорвати блокаду США в Оманській затоці.

Тоді комерційний рух через Ормузьку протоку майже завмер після короткого і хаотичного відкриття на вихідних, яке завершилося першим захопленням іранського судна Сполученими Штатами.

Міжнародна морська організація ООН готує план евакуації для сотень суден, які застрягли в Перській затоці від початку ударів США та Ізраїлю по Ірану понад сім тижнів тому.