Індія заявила, що купуватиме нафту РФ і без винятків США

Індія купуватиме російську нафту незалежно від санкційних винятків США, заявили у Міністерстві нафти країни.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Щодо американського винятку стосовно Росії, я хотіла б наголосити, що ми купували в Росії й раніше... Тобто і до винятку, і під час винятку, і зараз", — заявила секретарка Міністерства нафти Суджата Шарма.

"Для нас купівля має передусім мати комерційний сенс... Дефіциту нафти немає. Достатні обсяги нафти неодноразово були законтрактовані... І це, незалежно від того, є виняток чи ні, не вплине", — сказала вона.

Перебої з постачанням нафти не матимуть значного впливу на індійські нафтопереробні заводи після того, як США не продовжили дію винятку з санкцій, який дозволяв купувати російську нафту.