Харків зекономив на відбудові, вистачить на ремонт ще двох будинків

Завдяки відкритими торгами у Харкові зекономили 72 мільйонів гривень для ремонту пошкодженого житла.

Про це пише видання "Думка".

"Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції провів відкриті торги щодо ремонту житлового фонду. Завдяки цьому вдалося заощадити понад 72 млн грн", – говориться у повідомленні.

Харківська міська рада пообіцяла заощаджені кошти спрямувати на відновлення ще двох житлових будинків, говориться у повідомленні.

"Ми провели відкриті торги щодо відбудови житлового фонду. І завдяки цьому нам вдалося зекономити 72 млн грн, які тепер будуть спрямовані на відновлення ще двох житлових будинків", — зазначив міський голова Ігор Терехов.

Також видання повідомляє, що міська рада внесла зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік.

Видатки збільшено на будівництво когенераційних установок КП "Харківські теплові мережі" (100 млн грн), реконструкцію теплових мереж (20 млн грн) та ремонт і реконструкцію об’єктів водопостачання та водовідведення (39,8 млн грн).

Нагадаємо:

Раніше на Харківщині під час розслідувань виявили кілька корупційних оборудок, внаслідок яких держава зазнала збитків на суму близько 9 млн грн.

Господарський суд Одеської області задовольнив позов Херсонської обласної прокуратури та зобов’язав підрядну організацію повернути аванс і сплатити штраф за порушення умов договору на будівництво захисної споруди цивільного захисту.

У Харкові викрили багаторічну розтрату коштів міського бюджету на суму майже 7 млн грн. Під підозрою опинилися колишній гендиректор та перший заступник харківського комунального підприємства.

На Дніпропетровщині поліція викрила злочинну групу, яка привласнила майже сім мільйонів гривень на ремонтах шкільних укриттів.

Раніше повідомлялося, що для пошкодженого обстрілами, відбудованого і знову розбитого ліцею під Харковом замовили укриття за 145 млн грн за завищеними цінами.

А "Наші гроші" стверджують, що ціни базових матеріалів для будівництва укриття у місті Чугуєв Харківської області на 20-60% перевищують ринкові.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині оголосили торги на будівництво трьох протирадіаційних укриттів у школах очікуваною вартістю понад 100 млн грн кожне. І будівництво квадратного метра двох із них вдвічі дорожче від інших областей.