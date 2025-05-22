Укриття для двічі зруйнованого ліцею побудують задорого – "Наші гроші"

Для пошкодженого обстрілами, відбудованого і знову розбитого ліцею під Харковом замовили укриття за 145 млн грн за завищеними цінами.

Про це повідомляють "Наші гроші".

Відповідно до інформації у системі "Прозорро", відділ освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради Харківської області за результатами тендеру замовив будівництво укриття на території КЗ "Старосалтівський ліцей" за 145,21 млн грн. Його а рахунок коштів держсубвенції і місцевого бюджету будуватиме ТОВ "Слобожанська будівельна компанія Саргон".

За деякими з позицій у кошторисі загальна ймовірна переплата може скласти близько 2 млн грн. Кошторис містить безліч позицій, які неможливо точно ідентифікувати: невідомі каркаси, сітки, матеріали, ринок яких відсутній в Україні, або товари, ціни яких можуть відрізнятися в рази, повідомляють "Наші гроші".

"Так, полістиролбетон щільністю 500 кг/куб. м вписали по 5 288 грн/куб. м, без зазначення, що саме мається на увазі, вироби чи суміш, а різниця в ціні може бути вагомою", – зазначено у публікації.

Навчальний заклад відновили після звільнення Старого Салтова. В 2023 році Департамент капітального будівництва Харківської ОДА уклав із "Саргоном" договір на аварійно-відновлювальні роботи на 193,95 млн грн, а згодом – ще на 19,35 млн грн, нагадують "Наші гроші"

"Цьогоріч, у ніч на 6 квітня заклад зазнав нових руйнувань через обстріл російськими дронами, а потім 11 квітня оголосили тендер на будівництво укриття для ліцею. При цьому в обладміністрації повідомляли, що учні не будуть очно вчитись у ліцеї, а приміщення школи використовутиметься вчителями для проведення дистанційних зумів з учнями", – говориться у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що уряд виділив місцевим громадам додаткові 272,5 мільйона гривень субвенції з державного бюджету на будівництво укриттів у закладах освіти. Ці кошти отримають бюджети двадцяти однієї області та міста Києва.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині оголосили торги на будівництво трьох протирадіаційних укриттів у школах очікуваною вартістю понад 100 млн грн кожне. Будівництво квадратного метра двох із них вдвічі дорожче від інших областей.

Раніше Київська обласна військова адміністрація ініціювала розірвання договорів з деякими підрядниками, які зривають терміни виконання робіт з будівництва укриттів та будинку.

Також повідомлялося, що Бюро економічної безпеки перевірило три ризикові закупівлі вартістю понад 89 млн грн на Полтавщині. Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому оголосило тендери на будівництво укриття для міської гімназії, ремонт шкільної їдальні та реконструкцію тиру у захисну споруду для ще однієї полтавської школи. І встановило, що компанія-переможець всіх трьох тендерів фігурує у кількох кримінальних провадженнях.