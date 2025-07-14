Чиновниця "наварила" сім мільйонів гривень на ремонтах шкільних укриттів
На Дніпропетровщині поліція викрила злочинну групу, яка привласнила майже сім мільйонів гривень на ремонтах шкільних укриттів.
Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Серед учасників групи — заступниця начальника одного з управлінь Самарівської міської ради та інженер з технічного нагляду підрядної компанії. Зловмисники організували фінансову оборудку з коштами місцевого бюджету, виділеними на реконструкцію бомбосховищ у чотирьох місцевих навчальних закладах, зазначено у повідомленні.
"Упродовж 2023–2024 років між органом місцевого самоврядування та фірмою-підрядником було укладено 8 договорів на загальну суму понад 16 млн грн. За умовами підписаних документів, підконтрольне товариство мало здійснити реконструкцію підвальних приміщень трьох місцевих гімназій та одного ліцею міста Самар", – повідомляє Нацпол.
Ці підземні конструкції планували використовувати як укриття для дітей під час повітряних загроз, зазначено у публікації.
Під час виконання ремонту інженер з технічного нагляду вносив до звітної документації неправдиві дані щодо обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів. Посадовиця міськради підписувала їх, знаючи про недостовірність даних, говориться у публікації.
У деяких епізодах вартість кошторисів завищувалися вдвічі, повідомдяє Нацпол.
Відповідно до висновку експертних досліджень, сума завданих державі збитків становить майже 7 млн грн.
Поліцейські провели санкціоновані обшуки на території Дніпропетровської області за місцями проживання фігурантів і вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, фінансово-господарську документацію, банківські картки, печатки, грошові кошти та чорнові записи.
Фігуранти отримали підозри. Їм може загрожувати до дванадцяти років увʼязнення з конфіскацією майна.Наразі продовжуються заходи з метою встановлення інших можливих учасників оборудки для притягнення їх до відповідальності. Слідство триває.
Нагадаємо:
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А "Наші гроші" стверджують, що ціни базових матеріалів для будівництва укриття у місті Чугуєв Харківської області на 20-60% перевищують ринкові.
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