Харківська ОДА розірвала договір на укриття за 132 мільйони

Департамент капітального будівництва Харківської ОДА 15 квітня розірвав договір з ТОВ "Слобожанська будівельна компанія "Саргон" на будівництво укриття дитсадка за 132,03 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Сторони дійшли взаємної згоди про дострокове припинення договору у зв'язку із відсутністю фінансування.

"Наші гроші" 15 квітня опублікували новину про те, що за 17 км від кордону з РФ мали побудувати укриття для дитсадка "Барвінок-100" у смт Старий Салтів, де проживають лише 13 дітей дошкільного віку.

В інтерв'ю "Думці" начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що він проти будівництва укриття для дитячого садка в Старому Салтові.

Однак його підлеглі все ж таки провели тендер на цей об'єкт.

Фінансування робіт передбачалося за кошти Ukraine Facility.

"Слобожанська будівельна компанія "Саргон" створена у 2021 році в Харкові. Засновником є Ігор Купровський, а директором Андрій Дмитренко.

Компанія "Саргон" відбудовувала Старосалтівський ліцей у Харківській області після окупації у 2022 році. Будівельні роботи ще не завершили остаточно, як туди у квітні 2025 року влучили "шахеди".