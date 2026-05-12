Оренда трамваїв у Харкові: журналісти з’ясували, хто заробляє на схемі

Упродовж 15 років Харків замість купівлі нових трамваїв витрачає бюджетні мільйони на оренду старих вагонів у приватних компаній і у 2022-2026 роках місто перерахувало 13,8 млн грн приватним компаніям, пов'язаним із оточенням заступника міського голови Ігоря Терехова.

Про це пише сайт "Наші гроші".

Перші чеські вагони Харків купував ще у 2011 році, а орендувати вживані чеські трамваї почаву 2012 році, коли міським головою був Геннадій Кернес. У міськраді пояснювали це браком рухомого складу та нестачею грошей на нові вагони.

"Водночас за роки оренди Харків витратив стільки, що цих коштів вистачило б на закупівлю десятків трамваїв", – говориться у публікації.

Тоді у міськраді заявляли, що один вагон коштував 140-150 тис грн. Однак транспортне управління Праги повідомляло, що їх продали приблизно по 30 тис грн за одиницю. Причиною списання був вичерпаний пробіг.

Як зазначають Харківський антикорупційний центр та "Ґвара", згодом харківські депо почали укладати договори оренди трамваїв із приватними фірмами.

Спочатку контракти отримувало ТОВ "Реал-НП", власником якого був Олег Гуревич – тодішній радник голови Харківської ОДА Михайла Добкіна. Наприкінці 2015 року договори почало отримувати ТОВ "АМК сервіс".

"Компанія пов'язана з родиною Гуревичів: її власниця Ганна Тарасова має спільний бізнес із сином Олега Гуревича – Олегом Гуревичем-молодшим, який також був чоловіком доньки Добкіна", – говориться у публікації.

"Директоркою "АМК сервіс" є Ірина Тіленіна. Її чоловік Сергій Тіленін працює заступником директора з ремонту КП "Жовтневе трамвайне депо" – саме того підприємства, яке орендує вагони у цієї фірми", – пише сайт.

Із 2024 року договори на оренду почало отримувати вже ТОВ "Технології електротранспорту". До 2026 року власником компанії був Павло Авєр'янов.

Людина з таким самим ПІБ керує аграрною компанією, співвласницею якої є Наталія Дорош – дружина заступника мера Харкова Дмитра Липового.

Саме Липовий багато років курує транспортну сферу міста. Раніше він очолював "Салтівське трамвайне депо" та "Тролейбусне депо №2", зазначено у публікації.

У 2026 році "Жовтневе трамвайне депо" орендувало у "Технологій електротранспорту" 16 вживаних вагонів на 5,19 млн грн. Оренда одного трамвая обходиться місту у 324 тис грн на рік. Це близько 27 тис грн на місяць або 900 грн на добу.

Лише у 2022-2026 роках місто перерахувало 13,8 млн грн приватним компаніям, пов'язаним із оточенням заступника міського голови Ігоря Терехова, пише сайт "Наші гроші".

Нагадаємо:

У Харкові викрили багаторічну розтрату коштів міського бюджету на суму майже 7 млн грн. Під підозрою опинилися колишній гендиректор та перший заступник харківського комунального підприємства.

Правоохоронці викрили схему фіктивного продажу зерна на 63 млн грн, організаторам на чолі з ексміністром агропромисловості, повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах.