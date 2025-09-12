Харківські прокурори виявили переплату за "копіпаст" проєктів шкільних укриттів

На Харківщині під час розслідувань виявили кілька корупційних оборудок, внаслідок яких держава зазнала збитків на суму близько 9 млн грн.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає "Думка".

"За даними слідства, мешканець Полтави, директор кількох товариств з обмеженою відповідальністю, систематично вносив неправдиві відомості до офіційних документів, що стосувалися виконання робіт із облаштування укриттів у закладах освіти Харківщини", – говориться у повідомленні.

Встановлено повторне використання одних і тих самих проєктних рішень, які подавалися як нові. У результаті цих незаконних дій держава зазнала збитків на суму близько 7,5 млн грн.

Прокурори Немишлянської окружної прокуратури Харкова затвердили та вже направили до суду обвинувальний акт стосовно директора ТОВ.

Його судитимуть за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, а також видачі завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім цього, правоохоронці задокументували ще один випадок порушень у вказаній сфері, повідомляє "Думка".

За даними слідства, начальниця управління освіти однієї з міських рад Харківської області неналежно виконала свої обов’язки при укладенні та контролі за виконанням договорів на розробку проєктно-кошторисної документації для будівництва укриттів у навчальних закладах.

"Як і в попередньому випадку, виконавець повторно подав раніше створену проєктну документацію як нову та завищив суми", – говориться у публікації.

Посадовиця, не перевіривши законність актів виконаних робіт та їх відповідність фактично виконаним обсягам і вартості, підписала їх і засвідчила печаткою. Внаслідок цього з бюджету було надлишково перераховано понад 1,3 млн грн.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури їй повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам.

Виконавцю було оголошено підозру раніше. Йому інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Триває слідство.

