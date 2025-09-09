У Харкові викрили багаторічну розтрату бюджету

у позові прокуратурі, яка намагалася повернути Харківській обласній військовій адміністрації 966 тис грн податку на додану вартість (ПДВ) за придбані радіостанції Motoгolla.відмовивГосподарський суд Харківської області

Раніше повідомлялося, що Верховний Суд заборонив приватизувати чи орендувати прикордонні землі на Харківщині, залишивши їх у державній власності.

На Харківщині прокурори спільно з іншими правоохоронцями повідомили про підозру 27 особам. Загальні збитки — майже 45 млн грн. У про справах, які наразі розслідують прокурори Харківської області йдеться, зокрема, про бюджетні кошти.

Нагадаємо:

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Харківська обласна прокуратура повідомила посадовцям КП про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Внаслідок цієї "схеми" через приватну компанію відбувалося постачання труб, комплектуючих та обладнання для підприємства з переплатою у порівнянні з ринковою вартістю, пише "Думка".

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, пише "Думка"."За даними слідства, упродовж 2018–2024 років генеральний директор та перший заступник комунального підприємства організували оборудку. Посадовці, маючи виключне право підпису фінансових документів, укладали додаткові угоди без проведення обов’язкових процедур публічних закупівель", – говориться у повідомленні.

У Харкові викрили багаторічну розтрату коштів міського бюджету на суму майже 7 млн грн. Під підозрою опинилися колишній гендиректор та перший заступник харківського комунального підприємства.