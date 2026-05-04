Харків отримає мільйони євро кредиту на фінансування комунальних підприємства

Харків отримає 15 мільйонів євро кредиту та 127 мільйонів гривень субвенцій

Харківська міська рада доповнила витрати кредитом від Європейського банку реконструкції та розвитку та додатковими субвенціями з державного бюджету України.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

Міськрада міста отримає до 15 мільйонів євро кредиту від ЄБРР. Термін кредитування - до п'яти років з дворічним пільговим періодом.

Фінансування з цих коштів отримають КП "Харківський метрополітен", "Тролейбусне депо №2", "Салтівське трамвайне депо" та КП "Харківські теплові мережі".

Відповідні зміни вже внесли у бюджет Харкова. Додатково місто отримає субвенції з дербюджету на 127,5 мільйонів гривень:

на облаштування укриттів у школах, зокрема військових ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою та в дитячих садочках (125,1 млн грн);

на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів шкіл (2,3 млн грн);

на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та окремі заходи з підтримки захисників (100 тис. грн).

За рахунок перерозподілу бюджету також збільшили видатки на:

Харківський метрополітен та КП "Харківводоканал" за інвестиційними проєктами, що фінансувалися коштом Європейського інвестиційного банку і Європейського банку реконструкції та розвитку - на 363,2 млн грн;

- облаштування бюветів з питною водою - на 10 млн грн;

співфінансування облаштування укриттів у закладах освіти, фінансування яких передбачено коштом субвенції з державного бюджету, - на 14 млн грн.

Нагадаємо:

Для більшості регіонів України зберігається співфінансування захисту критичної інфраструктури на рівні не менше 20%.