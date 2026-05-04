Харків отримає мільйони євро кредиту на фінансування комунальних підприємства

Володимир Тунік-Фриз — 4 травня, 14:25
Харків отримає 15 мільйонів євро кредиту та 127 мільйонів гривень субвенцій
Харківська міська рада доповнила витрати кредитом від Європейського банку реконструкції та розвитку та додатковими субвенціями з державного бюджету України.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

Міськрада міста отримає до 15 мільйонів євро кредиту від ЄБРР. Термін кредитування - до п'яти років з дворічним пільговим періодом.

Фінансування з цих коштів отримають КП "Харківський метрополітен", "Тролейбусне депо №2", "Салтівське трамвайне депо" та КП "Харківські теплові мережі".

Відповідні зміни вже внесли у бюджет Харкова. Додатково місто отримає субвенції з дербюджету на 127,5 мільйонів гривень:

  • на облаштування укриттів у школах, зокрема військових ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою та в дитячих садочках (125,1 млн грн);
  • на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів шкіл (2,3 млн грн);
  • на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та окремі заходи з підтримки захисників (100 тис. грн).

За рахунок перерозподілу бюджету також збільшили видатки на:

  • Харківський метрополітен та КП "Харківводоканал" за інвестиційними проєктами, що фінансувалися коштом Європейського інвестиційного банку і Європейського банку реконструкції та розвитку - на 363,2 млн грн;
  • - облаштування бюветів з питною водою - на 10 млн грн;
  • співфінансування облаштування укриттів у закладах освіти, фінансування яких передбачено коштом субвенції з державного бюджету, - на 14 млн грн.

Нагадаємо:

Для більшості регіонів України зберігається співфінансування захисту критичної інфраструктури на рівні не менше 20%.

