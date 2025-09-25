Харьков сэкономил на восстановлении, хватит на ремонт еще двух домов

Благодаря открытым торгам в Харькове сэкономили 72 миллионов гривен для ремонта поврежденного жилья.

Об этом пишет издание "Думка".

"Департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции провел открытые торги по ремонту жилого фонда. Благодаря этому удалось сэкономить более 72 млн грн", - говорится в сообщении.

Харьковский городской совет пообещал сэкономленные средства направить на восстановление еще двух жилых домов, говорится в сообщении.

"Мы провели открытые торги по восстановлению жилого фонда. И благодаря этому нам удалось сэкономить 72 млн грн, которые теперь будут направлены на восстановление еще двух жилых домов", - отметил городской голова Игорь Терехов.

Также издание сообщает, что городской совет внес изменения в бюджет Харьковской городской территориальной громады на 2025 год.

Расходы увеличены на строительство когенерационных установок КП "Харьковские тепловые сети" (100 млн грн), реконструкцию тепловых сетей (20 млн грн) и ремонт и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения (39,8 млн грн).

Напомним:

Ранее на Харьковщине во время расследований обнаружили несколько коррупционных сделок, в результате которых государство понесло убытки на сумму около 9 млн грн.

Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск Херсонской областной прокуратуры и обязал подрядную организацию вернуть аванс и уплатить штраф за нарушение условий договора на строительство защитного сооружения гражданской защиты.

В Харькове разоблачили многолетнюю растрату средств городского бюджета на сумму почти 7 млн грн. Под подозрением оказались бывший гендиректор и первый заместитель харьковского коммунального предприятия.

На Днепропетровщине полиция разоблачила преступную группу, которая присвоила почти семь миллионов гривен на ремонтах школьных укрытий.

Ранее сообщалось, что для поврежденного обстрелами, отстроенного и снова разбитого лицея под Харьковом заказали укрытие за 145 млн грн по завышенным ценам.

А "Наші гроші" утверждают, что цены базовых материалов для строительства укрытия в городе Чугуев Харьковской области на 20-60% превышают рыночные.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине объявили торги на строительство трех противорадиационных укрытий в школах ожидаемой стоимостью более 100 млн грн каждое. И строительство квадратного метра двух из них вдвое дороже других областей.