Підрядника змусять повернути кошти за недобудоване укриття на Херсонщині

Господарський суд Одеської області задовольнив позов ювенальних прокурорів Херсонської обласної прокуратури та зобов’язав підрядну організацію повернути аванс і сплатити штраф за порушення умов договору на будівництво захисної споруди цивільного захисту.

Про це пише "Вгору".

Як повідомила прокуратура, у 2024 році Борозенський опорний заклад повної загальної середньої освіти уклав договір на понад 68 мільйонів гривень із товариством з обмеженою відповідальністю на будівництво укриття.За умовами договору підряднику перерахували аванс у розмірі 15 мільйонів гривень для закупівлі матеріалів протягом трьох місяців. Підрядник не підтвердив цільове використання авансу і не повернув кошти. Прокуратура звернулася до суду з вимогою стягнути невикористані гроші та штраф.

Суд постановив підряднику повернути до місцевого бюджету 15 мільйонів гривень авансу та 1,1 мільйона гривень штрафу.





Нагадаємо:

Для закупівлі та встановлення близько 23 мобільних укритів у Херсонській громаді планують витратити понад 11 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що Харківщина стане першою областю в Україні, де з’явиться підземний дитячий садок. Також повідомлялося, що стати першим містом в Україні, де з’явиться підземний дитячий садок, може стати і Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що для будівництва протирадіаційних укриттів на території навчальних закладів правобережжя Херсонщини розробили 12 проєктів.