Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Генератори для водоканалу не можуть бути панацею – Кличко

Андрій Муравський — 23 жовтня, 12:40
Генератори для водоканалу не можуть бути панацею – Кличко
Телеграм Віталія Кличка

Для роботи київського водоканалу закуплено 103 генератори різної потужності, але не можуть бути панацею від перебоїв внаслідок російських атак.

Про це у інтерв'ю BBC заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

"В нас закуплено за цей час 103 генератори різної потужності для водоканалу. Ми замовили зараз – до речі, під чесне слово, тому що грошей не було – генератори великої потужності, це фактично дизельні електростанції. Тому що обсяг водопостачання достатньо великий, простим генератором це неможливо зробити", – розповів він.

Аде генератори не можуть бути панацею: вони не можуть працювати постійно, зауважив Кличко.

"Це виходить електрика "золота", прямою мовою. Якщо в минулому році ми більше 300 тонн палива на добу витрачали виключно для наших генераторів, то на сьогоднішній день по їх кількості це може бути майже втричі більше. Це велике навантаження і на бюджет, і на обслуговування", – зауважив він.

Кличко додав, що для водопостачання "потрібна велика кількість генераторів", які столиця ще додатково має отримати в рамках плану стійкості отримати.

Нагадаємо:

Центральне теплопостачання Києва готова до опалювального сезону, дублююча система буде готова у грудні, заявив голова КМДА.

9 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків із захисту енергетичної інфраструктури.

13 жовтня Кличко відкинув звинувачення у зриві підготовки столиці до опалювального сезону. Він сказав, що це намагання влади знищити місцеве самоврядування.

Того ж дня Зеленський заявив, що рівень підготовки столиці за "планами стійкості" найнижчий серед усіх регіонів країни. Через це він розпочав консультації щодо "безпекових та управлінських рішень".

14 жовтня у Верховній Раді Кличко запевняв, що міська влада намагається всіма силами забезпечити життєдіяльність столиці. При цьому – "попри підлі ляпаси, які постійно намагається відвісити центральна влада".

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що Держказначейство блокує кошти Києва для відновлення багатоквартирних будинків, пошкоджених атаками ворога.

Київ вода Кличко

Кличко

Генератори для водоканалу не можуть бути панацею – Кличко
Кредит на підготовку Києва до зими був "заморожений" місяць – Кличко
"Під'єднано до критичної інфраструктури": у квартирі Кличка не вимикають світло

Останні новини