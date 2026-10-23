Генератори для водоканалу не можуть бути панацею – Кличко

Для роботи київського водоканалу закуплено 103 генератори різної потужності, але не можуть бути панацею від перебоїв внаслідок російських атак.

Про це у інтерв'ю BBC заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

"В нас закуплено за цей час 103 генератори різної потужності для водоканалу. Ми замовили зараз – до речі, під чесне слово, тому що грошей не було – генератори великої потужності, це фактично дизельні електростанції. Тому що обсяг водопостачання достатньо великий, простим генератором це неможливо зробити", – розповів він.

Аде генератори не можуть бути панацею: вони не можуть працювати постійно, зауважив Кличко.

"Це виходить електрика "золота", прямою мовою. Якщо в минулому році ми більше 300 тонн палива на добу витрачали виключно для наших генераторів, то на сьогоднішній день по їх кількості це може бути майже втричі більше. Це велике навантаження і на бюджет, і на обслуговування", – зауважив він.

Кличко додав, що для водопостачання "потрібна велика кількість генераторів", які столиця ще додатково має отримати в рамках плану стійкості отримати.

Нагадаємо:

Центральне теплопостачання Києва готова до опалювального сезону, дублююча система буде готова у грудні, заявив голова КМДА.

9 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків із захисту енергетичної інфраструктури.

13 жовтня Кличко відкинув звинувачення у зриві підготовки столиці до опалювального сезону. Він сказав, що це намагання влади знищити місцеве самоврядування.

Того ж дня Зеленський заявив, що рівень підготовки столиці за "планами стійкості" найнижчий серед усіх регіонів країни. Через це він розпочав консультації щодо "безпекових та управлінських рішень".

14 жовтня у Верховній Раді Кличко запевняв, що міська влада намагається всіма силами забезпечити життєдіяльність столиці. При цьому – "попри підлі ляпаси, які постійно намагається відвісити центральна влада".

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що Держказначейство блокує кошти Києва для відновлення багатоквартирних будинків, пошкоджених атаками ворога.