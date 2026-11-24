У Росії підготували законопроєкт про встановлення річних лімітів споживання енергоресурсів і води для шкіл, лікарень, дитсадків та інших бюджетних установ.

Про це пише The Moscow Times.

Встановлювати річні ліміти пропонують через єдині центри енергозбереження, які вже створені в 51 російському регіоні. Фінансувати їхню роботу планують коштом отриманої економії бюджетних грошей.

Уряд РФ підтримав законопроєкт, але попросив уточнити правовий статус центрів і порядок їхнього фінансування.

За даними видання, комітет Держдуми з енергетики розгляне ініціативу 25 листопада, а перше читання планують у грудні.

Водночас поки незрозуміло, за якими критеріями розраховуватимуть ліміти та наскільки обов'язковими вони будуть. Обмеження ще не запроваджені.

Нагадаємо:

19 листопада Держдума РФ підтримала у другому читанні бюджет на 2027-2029 роки. На 2027 рік передбачено збільшення витрат на оборону до 17,1 трлн рублів зі скороченням фінансування охорони здоров'я на 3%.