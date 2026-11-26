У Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок атаки російської армії 26 листопада виникли проблеми з електроенергією.

Про це повідомив міський голова Кривого рогу Олександр Вілкул.

"Через останню ворожу атаку по об'єкту інфраструктури значні проблеми з електрикою в центральній частині міста", – написав він у Telegram-каналі.

Мер додав, що системи теплозабезпечення та водозабезпечення переходять на генератори. Також упинився комунальний електротранспорт.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський повідомив, що найгірша ситуація з енергетикою зараз у Дніпрі, на Дніпропетровщині, а також у Запоріжжі.