Міністерство цифрової трансформації та Міністерством у справах громад та територій скоро запустять єдину цифрову платформу, де українці зможуть повідомляти про відсутність світла, тепла чи води.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Він додає, що ці дані потрібні, щоб уряд бачив реальну картину і реагував на проблеми цілодобово. Платформу запускають за дорученням президента.

"Ми не маємо права допустити, щоб повторювалися ситуації, коли в деяких локальних випадках світла не було по декілька днів без належної реакції", – пише прем'єр.

Крім того, за дорученням президента, уряд опрацював залучення до ремонтних робіт Державної спеціальної служби транспорту, що підпорядкована Міністерству оборони.

"Цивільні комунальники не мають змоги само швидко працювати в бойових умовах і не мають спеціальної техніки, як це вже ефективно роблять ДССТ, особливо в прифронтових регіонах", – пише Корецький.

Також Міноборони разом зі Збройними Силами мають визначити серед військовослужбовців фахових інженерів та електриків, актуалізувати списки й за регіональним принципом направити цих людей у резерв ДССТ.

Нагадаємо:

Впродовж доби Росія атакувала низку об'єктів енергетики, внаслідок чого на ранок неділі була знеструмлена частина споживачів у Дніпровській, Житомирській, Рівненській, Одеській та Харківській областях.