Фінансової "подушки безпеки" немає майже у 40% росіян, які працюють

Фінансової "подушки безпеки" на випадок втрати роботи немає у 38% росіян, які працюють.

Про це пише The Moscow Times, посилаючись на дослідження сервісу з пошуку роботу SuperJob.

"Серед тих, у кого є заощадження, 13% зможуть прожити на них менше місяця, 24% – від одного до двох, 12% – від трьох до шести і 7% – від півроку до року. Лише 6% опитаних повідомили, що їхні заощадження дадуть їм змогу прожити без зарплати понад рік", – говориться у публікації.

Раніше опитування компанії "Актіон Бухгалтерія" показало, що кожне шосте (16,5%) підприємство в Росії має намір знизити заробітні плати персоналу протягом року, а почати їх скорочення протягом місяця-трьох планують 3,6% компаній, говориться у публікації.

У кожній четвертій компанії (27,6%) повідомили про автоматизацію процесів, а в 17,7% випадків працівники стали виконувати менше завдань. Хоча 93,3% компаній зарплати в попередні два-три роки не скорочували.

The Moscow Times також пише, що працюючих росіян почали масово позбавляти бонусів і премій. Кожен третій працівник, який раніше отримував винагороди, повідомив, що за останній рік розмір додаткових виплат було урізано або їх зовсім перестали нараховувати

Як показало дослідження рекрутингового сервісу hh.ru і НПФ "Еволюція", на зменшення розміру винагороди поскаржилися 20% опитаних фахівців, ще 9% – на припинення виплат. При цьому у чверті респондентів бонус становив від 10 до 30% від окладу, 15% назвали суму премій у 10% від окладу і майже стільки ж – від 30 до 50%.

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