Росія хоче пустити зерно транзитом через Китай

Російські експортери зерна намагаються знайти нові маршрути постачання: порти Азово-Чорноморського басейну заблоковані, а через балтійські порти експортувати занадто дорого.

Про це пише The Moscow Times.

Російські експортери зерна намагаються знайти нові маршрути постачання через обмеження на роботу портів Азово-Чорноморського басейну.

Зокрема, Зернова асоціація Росії розробляє можливість транзиту через Китай, звідки зерно можна відправляти в різні країни світу, заявила виконавча директорка асоціації Ксенія Боломатова.

За її словами, балтійські порти дозволяють постачати зерно на Близький Схід, до Туреччини та Північної Африки. А от доставляти зерно в азійські країни складніше через високу вартість логістики.

Аграрії також розрвховують на збільшення перевалочних потужностей на Далекому Сході. Додаткові можливості для експорту є й на Каспії, звідки російське зерно постачають до Ірану, запевнила голова асоціації.

Нагадаємо:

У Росії відвантаження зерна за другу декаду вересня знизилося до 381 тис. тонн проти 1,6 млн тонн минулого року – такі наслідки ударів ЗСУ по зерновим терміналам Новоросійська та судам у Азовському морі.

З липня 2026 року сили безпілотних систем (СБС) змогли вивести з ладу 300 суден так званого "тіньового флоту" РФ.

Раніше повідомлялося, що російський зерновий експорт, що приносить в економіку країни-агресора близько 15 млрд дол. щорічно, виявився практично повністю паралізованим через українські удари по портах Азовського та Чорного моря.

Вже за перші два тижні серпня експорт українського зерна скоротився на 75% порівняно з аналогічним періодом торік. Російські удари майже зупинили перевезення через чорноморські порти в розпал жнив.