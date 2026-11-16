Голова компанії Wildberries потрапила під санкції ЄС

Глави МЗС країн ЄС погодили оновлення санкційних списків щодо Росії: до них потрапило 145 фізичних і юридичних осіб, санкції вводять зокрема проти Тетяни Кім, голови компанії Wildberries.

Про це пише "Радіо Свобода".

Як заявив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро, санкції будуть введені проти Тетяни Кім, під санкції потрапить також нафтопереробний термінал у Санкт-Петербурзі та судна так званого "тіньового флоту".

"Повний список поки не опублікований. Йдеться не про новий 22-й пакет санкцій, а про додавання до списків нових осіб, що відбувається регулярно", – зазначає медіа.

Обговорення 22 пакету почнуться цього тижня, а ухвалити його планують до Різдва.

Раніше розслідувальний проект "Система" виявив, що список, погоджений постпредами країн ЄС 11 листопада, містить на чотири юридичні особи менше, ніж той, що обговорювався спочатку.

За даними "Системи", під час обговорення зі списку були виключені "Перший інвестиційний банк", "Інвестиційний кооперативний банк", банк "РЕСО Кредит" та нафтова компанія "ТАНЕКО". Всі вони входять у зону інтересів європейських акціонерів, зазначає "Радіо Свобода".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що до нового списку санкцій Європейського Союзу проти Росії, який міністри закордонних справ держав ЄС мають затвердити у понеділок, 16 листопада, увійдуть російські нафтопереробні підприємства, а також структури, пов'язаних із "тіньовим флотом" РФ.

12 жовтня ЄС схвалив наймасштабніше розширення персональних санкцій проти РФ – у новому списку майже 1600 фізичних та юридичних осіб.